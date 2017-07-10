مقتل 9 أشخاص وفقدان 2 بسبب الفيضانات شمال فييتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية أن تسعة اشخاص لقوا حتفهم وفقد اثنان اخران بعد ان اجتاحت الفيضانات شمالي فيتنام.

وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية أن الضحايا من بينهم زوجان وطفلاهما، اللذان يبلغان من العمر اربعة وثمانية أعوام، بعد أن اجتاحت الفيضانات سيارتهما أثناء محاولة عبور جسر في إقليم نجوين التايلاندي، واكتشفت جثثهم والسيارة بعد ان أرسلت السلطات الفيتنامية 127 جنديا للمشاركة في انقاذهم.

كما هطلت أمطار على إقليم ها جيانغ، الأقل كثافة سكانية والأكثر فقرا في فيتنام، بلغ منسوبها نحو 248 مليمترا.

ولفتت اللجنة الى أن الفيضانات والانهيارات الارضية دمرت 80 منزلا، وحوالى 300 هكتار من حقول الارز كما ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للنقل.

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المصدر : وكالات