مقدمة النشرة ـ 24-1-2017

تقديم: يارا ابراهيم

إندفاعةٌ سياسية ٌبإتجاهِ إستيلادِ قانونِ انتخابيٍ يُطيح بصيغة الستين.

فهل تتحركُ الحكومة غداً لترجمة مساعي رئيس الجمهورية؟…

مصادرُ مواكبة كشفت للـ NBN عن اجتماعٍ وزاري سيُعقدُ غداً بعدَ جلسةِ مجلسِ الوزراء يضمُ ممثلينَ عن التيارِ الوطني الحر وحركة أمل وحزبِ الله والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات لبدءِ البحثِ الجدي للاتفاقِ على قانونِ الانتخابات.

وأضافت المصادر انَ هناكَ أربعَ صيغ قيدَ البحث يتمُ العملُ عليها.

المصادرُ توقعت أن تتكثفَ مروحةُ اللقاءاتِ خلالَ الأيامِ القليلة المقبلة للوصولِ إلى تفاهمٍ مشترك.

في المداولاتِ طروحات بعضُها يدورُ حول النسبية وبعضُها يتمسكُ بالأكثرية… لكنْ جميعَها تهدِفُ إلى طلاقٍ مع القانونِ النافذ.

المهلُ الدستورية تضغطُ والأسبوعان المقبلان حاسمان كما قال النائب ألان عون للـ NBN رابطاً استمرارَ شهرِ العسل بين التيار الوطني الحر وقوى سياسية بالتفاهمِ حولَ الصيغة الانتخابية.

الرئيس ميشال عون أبلغ وزير الداخلية اليوم صعوبة القولِ للبنانيين اننا عاجزونَ عن إنجاز ِقانونٍ جديد ومن هنا يُبذَلُ جهدٌ استثنائي لتوحيدِ وجهاتِ النظر في وقتٍ يتابعُ فيهِ وفدُ اللقاء الديمقراطي جولاتِه على الكتل مطمئناً إلى عدمِ السيرِ بأي طرحٍ لا يوافقُ عليه النائب وليد جنبلاط.

الحراك السياسي يواكبُه نشاط ٌنيابي مكثّف برهنتـُه اجتماعاتُ اللجان فيما الإنجازات العسكرية والأمنية تتوالى كما بدا في توقيفات جرت في صيدا بناءً على نتائجِ التحقيقِ مع الإرهابي عمر العاصي.

فإلى أين تصلُ التحقيقات؟…

وهل تجر مزيداً من المتورطين وتكشف خبايا الخلايا النائمة؟…

المنطقة تترقب مسارين: الأزمة السورية والترجمة الأميركية الترامبية.

الأستانة ظهَّرتْ اتفاقاً ثلاثياً: تركياً – روسياً – إيرانياً يفرِضُ المتابعة اللاحقة في الميدان والسياسة ولم ينفع رفعُ المسلحين لسقف التفاوض فالقتال إزداد وإمتدَ بينَ المجموعات في مرحلةِ التصفيات بين جبهةِ نصرة من جهة وما يسمى أحرار الشام.

هي حربٌ مفتوحةٌ سلَكَتْ من إدلب إلى الجوار… كلٌ يسعى لإلغاء الاخر والتحكم بمساحات الميدان بينما الجيشُ السوري يتفرغ ُ لقتالِ داعش في ديرِ الزور وريفيْ حمص وحلب بمؤازرةٍ روسيةٍ جوية مباشرة وتركيةٍ مدفعية غير مباشرة.

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المصدر : NBN