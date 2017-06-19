مقدمة النشرة – 19-6-2017

تقديم: نورا زعيتر سليمان

بشائر تفاؤل افتتح عليها الأسبوع الحالي/ في مسارٍ منسجم مع التسوية التي أنجبت القانون الانتخابي/ وعلى ما تؤشر كل المعطيات/ فإن التسوية السياسية ماضية في مسار توافقي/ إزاء استحقاقات ومواضيع مختلفة.

رئيس الجمهورية ميشال عون/ الذي حدد ماهية المدى الزمني للسنوات الست من عهده/ بالعمل المنتج/ أصدر اليوم مرسوماً/ فتح بموجبه عقداً استثنائياً للمجلس النيابي/ يمتد حتى السادس عشر من تشرين الأول المقبل.

قصر بعبدا سيشهد هذا الأسبوع حدثيْن على قدرٍ من عناصر جذب الاهتمام/ الأربعاء مجلس للوزراء في أولى بنوده بواخر الكهرباء/ والثاني لقاء رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة للتداول//..

وإذا كان مرتقباً من اللقاء الثاني أن يخرج بموقف مبدئي تجاه عدد من الاستحقاقات/ حتى ولو لم يرتب مفاعيل دستورية/ فإن البند المتعلق بالكهرباء فيؤمل أن يشكل إدراجه على جدول أعمال الجلسة الحكومية بداية تصويب لمسار المراحل التي تقتضيها الأصول المرعية في عملية اجراء المناقصات القانونية.

عقد استثنائي وجلسة حكومية ولقاء تشاوري في أسبوع/ يتوقع أن تحدث صدىً على الساحة اللبنانية/ لينحصر الانكباب على القضايا الداخلية بمعزل عن الأصداء المحيطة في الخارج/ سواء صدى الصراع الخليجي بين قطر وجيرانها/ أو صدى ذنب الأسد الممنوع اللعب فيه تحت طائلة تحمّل العواقب كما حذر رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي/ والمقصود صاروخ ارض ارض ذو الفقار الذي أطلقه الحرس الثوري على تنظيم داعش في دير الزور/ او ما سيترتب على احتجاز البحرية السعودية أفراد من الحرس الثوري على متن قارب دخلوا المياه الإقليمية السعودية//.

أما على وقع أصداء معارك الرقة ودير الزور/ وزارة الدفاع الروسية تعلق العمل بمذكرة التفاهم مع واشنطن بشأن الأجواء السورية وتحذرها من أن دفاعاتها ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف بمعنى أن الطائرات الاميركية لن تكون بمنأى عن الاستهداف الروسي.

وفي جديد مسارات الإرهاب استهدف الليلة الماضية تجمعاً لمسلمين قرب أحد المساجد شمال لندن متسبباً بسقوط عدد من الضحايا//.

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المصدر : NBN