مقدمة النشرة – 21-6-2017

تقديم: يارا ابراهيم

على طريقة لا يموت الديب ولا يفن الغنم سار ملف بواخر الكهرباء باتجاه إدارة المناقصات/ علّ الإدارة تلك توجد الآليات التي تحفظ بالحد الأدنى دورها/ وتحرّر الملف الذي شابته الشبهات/ من شوائبه الفنية والتقنية والإدارية والمالية على حد سواء//.

الجلسة الحكومية التي لم تخل من النقاشات المتداخلة والحادة/ فاختلط الاعتراض بالدفاع الذي تولى جانباً منه رئيس الجمهورية الذي انحاز إلى جانب وزير الكهرباء//.

هذا في بعبدا/ أما في عين التينة/ فقد حضرت هموم المواطنين وقضاياهم المعيشية حيث شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الاسراع في إنجاز الملفات التي تهم الناس بعدما اجتازت البلاد قانون أفضل الممكن للانتخابات النيابية//.

وفي مقلب يوازي من ناحية الأهمية الأمور التي تمس هموم الناس وقضايا الرأي العام يتكشف يوماً بعد يوم دور بعض الاعلام والبعض ممن استغل نقاوة المجتمع المدني في عنوانه وأهدافه ليندس في حراك أخذ بالحراك المدني عن أهدافه المطلبية المحقة ليصب في خدمة خارجيين وخوارج/ وفي مصالح مغايرة كلياً الهدف منها اللعب بالاستقرار وإثارة الرأي العام ضد رموز وطنية في استهداف متفلت من أي ضوابط خـُلقـُية أو مهنية أو اجتماعية//.

الـ NBN تكشف اليوم فضيحة من عيار ثقيل وتوردُ على لسان واحد من أبرز ناشطي الحراك المدني حول ما كان يجري في الاجتماعات السرية ودور قناة الجديد في التخطيط والتحريض ورسم سيناريوهات الدس والافتراء//.

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المصدر : NBN