مقدمة النشرة – 3-2-2017

تقديم: عباس زلزلي

الفراغ ممنوع/ التمديد محظور/ والستين إنتهى/ لاءات ثلاث رفعها الرئيس نبيه بري/ علها تشكل حافزاً لجميع القوى/ للدفع نحو فرصة ما زالت متاحة/ للوصول الى قانون انتخاب مثالي/ رغم المهل الضاغطة//.

البحث جارٍ عن سفينة نجاة تقود البلد بعكس رياح الفراغ الذي إن وقع/ لن يكون لا في مصلحة البلد/ ولا في مصلحة أحد//.

ولأن الطرح النسبي هو القاعدة التي تنطلق منها/ وتعود اليها كل الصيغ/ عاد التركيز على مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على النسبية الكاملة في الدوائر التي يمكن جعلها 10 أو 12 أو 13 أو وفق واحدة من ثلاثة خيارات للدوائر الاربع عشرة مع الصوت التفضيلي الذي يجعل النظام الاكثري موجوداً في هذه الصيغة//.

رئيس الجمهورية ميشال عون وصّف الازمة بأنها تكمن في أن كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته ويمد يده على جيب الآخر كي يشلّحه عدداً من المقاعد//.

على المستوى الدولي/ يمارس الرئيس الاميركي دونالد ترامب سياسة الهروب الى الامام علّه ينتشل نفسه من مستنقع قراراته الداخلية/ فيصوّب بقصر نظر على المدى البعيد/ ويقول ان ايران تلعب بالنار تعليقاً على الصاروخ الذي أطلقته طهران خلال الايام السابقة//.

ترامب غرّد بخفّة دم قائلاً: طهران لا تقدّر كم كان أوباما لطيفاً وأنا لست كذلك//.

ولأن التغريدة بالتغريدة تذكر/ ردت ايران بكلمات مختصرة ولكنها عابرة للقارات: التهديدات لا تؤثر كثيراً فينا/ ولن نبدأ بالحرب أبداً/ لكن يمكننا الاعتماد على أدواتنا//.

الواقع ان ادارة ترامب كما سابقتها/ غير قادرة على أي تحرك عسكري بدليل ما حصل في الرقة السورية/ وهي جلّ ما تملكه فرض العقوبات الاقتصادية كما فعلت/ واذا عُرف السبب/ بطل العجب/ إبحثوا عن اسرائيل//.

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المصدر : NBN