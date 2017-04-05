مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل يثمن جهود إنهاء معضلة ملف الصيانة داخل مجمع الحدث

صدر بيان عن مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل جاء فيه:

“يدا بيد تماما كما تعودنا، تشاركنا همومنا وواجهنا مشاكلنا وحققنا مطالبنا.

بتضافر جهودنا وحرصنا سويا على حياة طالبية تليق بنا كطلاب في الجامعة اللبنانية، وصلنا الى بر الامان في معضلة ملف الصيانة داخل مجمع الحدث.

اننا في مكتب الشباب والرياضة المركزي نثمن جهود الاخوة في المكاتب الحزبية الطلابية والزملاء الطلاب في الوقوف في صف تحقيق المصلحة الطالبية العامة بثبات ورصانة حتى تحقيق اهدافنا المنشودة.

وعد منا، وثقتنا بكم عميقة متجذرة، اننا لن نألو جهدا كما لم نأل يوما عن الوقوف في الصفوف الامامية لحل اي ازمة تعيق حياة الطلاب ودورتهم الاكاديمية داخل المجمع.

ونثمن في هذا الاطار جهود الاخوة في مكتب العمالي المركزي ومن ساهم في وصول هذا الملف الى خواتيمه السعيدة.

وطموحنا دائما ان تستمر مسيرتنا الطلابية بايمان وعزيمة مستمدين طاقاتنا من حيوية الاخ الرئيس نبيه بري الذي ما تقاعس يوما في شبابه ولا حاضره عن الدفاع عن حقوق طلاب الجامعة اللبنانية، عصب المجتمع اللبناني ونافذة مستقبله”.

print

المصدر : NBN