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ملاك تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس: الأمن تحت السيطرة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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ملاك تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس: الأمن تحت السيطرة

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة طرابلس ومحيطها، حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الأمنية، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين، ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وهنأ ملاك العسكريين بحلول الأعياد، مثنيا على “جهودهم المبذولة للحفاظ على استقرار منطقة طرابلس وإشاعة أجواء من الارتياح والطمأنينة لدى مواطنيها”، مؤكدا أن “الأمن في مختلف المناطق اللبنانية تحت السيطرة، بفضل سهر الجيش وجهوزيته الدائمة”، لافتا إلى أن “محاولات الإرهابيين والعصابات الإجرامية، اقتناص الفرص بين الحين والآخر، لاستهداف العسكريين والمواطنين، ستواجه بكل حزم وقوة، ولن يفلت هؤلاء المعتدون والمحرضون على جرائمهم من قبضة الجيش أينما كانوا”.

ودعا العسكريين إلى “مزيد من الاستعداد لتحصين مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد ومواكبة مختلف الاستحقاقات المقبلة”.

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المصدر : NBN

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