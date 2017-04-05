ملف مطالبة العاملين والطلاب والاساتذة في الجامعة اللبنانية ـ الحدث بحقوقهم يصل إلى خواتيمه السعيدة

صدر بيان عن لجنة المتابعة للعاملين في مشروع خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

ان لجنة المتابعة للعاملين في مشروع خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث تزف الى العاملين و الطلاب والاساتذة الكرام خبر وصول ملف المطالبة بحقوقهم الى خواتيمه السعيدة وتتقدم بأسمى ايات الشكر والتقدير الى رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر و مكتبي الشباب والرياضة و العمالي ا في حركة امل وكذلك الى الطلاب والاساتذة وكل من كان له أياد بيضاء في انهاء هذا الملف والشكر الخاص للعمال الأبطال الذين تصدوا لكل محاولات تهميشهم واثبتوا انهم خير من يحمل أمانة الدفاع عن الحق ولو بذلوا الغالي والنفيس ونعدهم بأننا سنبقى معا يدا بيد من اجل حماية المكتسبات والحفاظ على الحقوق ورفض الحرمان من أجل غد أفضل لنا ولكم ولعائلاتنا ولما فيه خير هذا الوطن .

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المصدر : NBN