مناورات بحرية إيرانية صينية بمضيق هرمز

ستقام يوم غد الأحد مناورات مشتركة بين سفن القوات البحرية الإيرانية وسفن الجيش الصيني في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الاسطول الصيني الذي رسى عند سواح بندر عباس عصر يوم الخميس من الاسبوع الماضي، سيجري مناورات مشتركة في مياه الاقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع القوة البحرية للجيش الإيراني، حيث سيستعرض كلا الجانبان امكانياتهما، فيما سيتم تبادل الخبرات بين الطرفين.

ويُشار الى أن الاسطول الصيني يتكون من المدمرة Chang Chung، طراد الدعم Chao Hu والطراد الحربي Jin Zhou بالإضافة الى طائرة هليكوبتر وصلت الى منطقة “امامت” العسكرية في ميناء بندر عباس، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بمستوى التعامل بين القوات البحرية للبلدين.

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المصدر : وكالة تسنيم