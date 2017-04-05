منشورات عراقية تحذيرية فوق مناطق داعش

ألقت الطائرات الحربية العراقية، مساء الثلاثاء، مئات الآلاف من المنشورات على منازل السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في الموصل وخارجها.

وأفادت “سكاي نيوز” أن المنشورات حثت السكان على ملازمة مساكنهم والابتعاد عن مواقع داعش المعروفة، مثل المقار ونقاط التفتيش ومواقع المدفعية والثكنات لأنها “ستكون أهدافا لطيارينا” على حد تعبير المنشور.

وأكدت المنشورات للعراقيين الموجودين في الجانب الغربي من الموصل وبقية المناطق أن القصف سيستهدف تنظيم داعش وليس المدنيين.

تأتي هذه المنشورات بعد تبادل الاتهامات بين التحالف والقوات العراقية، بشأن القصف الذي أودى بحياة 250 مدنيا من سكان الموصل في مارس الماضي.

كما ألقت الطائرات الحربية منشورات تحذيرية بالابتعاد عن الأجسام الغريبة والعبوات المتفجرة في مناطق الحويجة والشرقاط والقائم وراوه وعنه.

تخوض القوات العراقية منذ الـ 19 من فبراير الماضي معركة استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة داعش الذي سيطر عليها في عام 2014.

ومنذ انطلاقة عملية تحرير المدينة التي تعد آخر معقل رئيسي لداعش في العراق في أكتوبر 2016، عمدت القوات العراقية إلى إلقاء منشورات على المناطق السكنية في المدينة.

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المصدر : سكاي نيوز