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منظمة العفو الدولية تحذر من تأثير الازمة القطرية ـ الخليجية على سكان الخليج

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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منظمة العفو الدولية تحذر من تأثير الازمة القطرية ـ الخليجية على سكان الخليج

حذرت منظمة العفو الدولية “امنستي انترناشيونال” من احتمال معاناة آلاف الأفراد العاديين من “الحزن والخوف” بسبب النزاع السياسي في الخليج الذي أدى إلى عزل قطر.
ولفتت المنظمة العفو الى إن “السعودية، والبحرين، والإمارات تتلاعب بحياة آلاف سكان الخليج كجزء من نزاعها مع قطر، وتتسبب في تفريق شمل عائلات وتدمير مصادر رزق أشخاص وتعليمهم”.
واشار جيمس لينتش نائب مدير منظمة العفو لبرنامج القضايا الدولية الذي زار الدوحة الأسبوع الماضي إن “التأثير المحتمل لهذه الخطوات بالنسبة للآلاف من الناس الذين يعيشون في مختلف بلدان الخليج في أعقاب هذا النزاع السياسي سيكون المعاناة من الحزن والخوف”.

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المصدر : وكالات

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