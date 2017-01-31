  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

منفذ الهجوم على مسجد كيبيك طالب جامعي كندي فرنسي

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
19 Views
منفذ الهجوم على مسجد كيبيك طالب جامعي كندي فرنسي

أفادت الشرطة الكندية أمس أنها تحتجز شخصين للاشتباه في ضلوعهما في حادث إطلاق نار داخل مسجد في كيبيك الأحد أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية ووصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه “حادث ارهابي”.

وقال مصدر إن أحدهما كندي فرنسي والآخر من أصل مغربي وأن أحدهما على الأقل يدرس في جامعة قريبة.
وأضاف المصدر أن أحد المشتبه فيهما يدعى ألكسندري بيسونيت وهو كندي فرنسي والآخر اسمه محمد خضير، مشيراً إلى أنه من أصل مغربي ولكن لم يعلن بعد عن جنسيته.
ولاحقاً أعلن مصدر مطلع إن بيسونيت، وهو طالب جامعي، هو المشتبه فيه الوحيد في حادث إطلاق النار على المسجد.
وأوضح أن الشخص الآخر يعتبر الآن شاهدا وليس مشتبهاً فيه.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ان اثنين من مواطنيها قتلوا في “الاعتداء الارهابي” في مسجد كيبيك.
print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class