من الخردة .. تركي يصنع تماثيل لشخصيات حقيقية

من قطع الخردة للسيارات، والنفايات، يصنع الأستاذ الجامعي التركي “روتشهان كيجاجي” تماثيلا لشخصيات حقيقية، وتاريخية، وأخرى مستوحاة من الأفلام.

وحصدت أعمال كيجاجي الذي يعمل رئيس قسم الرسم والفنون الجميلة في كلية التربية بجامعة الفرات بولاية ألازيغ وسط تركيا، على العديد من الجوائز، وأهمها جائزة “أفضل تصميم بين الجامعات” في معرض “إكسبو أنطاليا 2016”.

وصنع كيجاجي تماثيل باستخدام مواد الخردة على طبيعتها، مع اللحام، منها “حمار جحا”، و”جندي إنكشاري” -العهد العثماني-، والرئيس الثامن لتركيا “تورغوت أوزال”.

كيجاجي، إنه سعيد بحصوله على جائزة أفضل تصميم في معرض دولي مثل “إكسبو”، معرباً عن شكره لكل من دعمه وشجعه على المشاركة في المسابقة بالمعرض.

الحصول على جائزة “إكسبو”، بحسب كيجاجي، حفزه أكثر لصناعة تماثيل أخرى، وبتصاميم جديدة ومختلفة.

وشهد فن صناعة التماثيل باستخدام الخردة، تطوراً كبيراً في تركيا خلال الفترة الأخيرة، على حد قول المتحدث.

ووفق كيجاجي، فإن “هذا فن مختلف، حيث أقوم بمنح شخصية لمواد خردة رميت في النفاية، واستخدامها كمواد خام في صناعة التماثيل”.

وأوضح أن “الناس لا يلمسون تلك الخردة في النفاية، وكانوا يركلونها بأحذيتهم، وعندما أحولها إلى تماثيل يأتون ويلمسونها، وأحياناً يقبلونها، ومن هذه الناحية فهذا نوع من الفن مختلف جداً، ومثير للاهتمام في نفس الوقت”.

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المصدر : NBN