من الذاكرة – ذكرى إستشهاد الشهيد نبيل حجازي – “نضال العاملي”

-الشهيد القائد نبيل حجازي “نضال العاملي”.

-مواليد ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﺭﻳﺔ 1965.

-إنتسب إلى ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ عام 1979.

-ﺑﺪﺃ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ضد ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﺟﺘﻴﺎﺡ 1982 وكان يتنقل ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﻴﺆﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻳﻬﺘﻢ بالأعمال اللوجستية.

-ﺗﺴﻠّﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﺪّﺓ في الحركة، اهمها مسؤول غرفة العمليات.

-إستشهد بتاريخ 17-1-1989.

من أهم اسباب نجاح الشهيد في عملياته أن العدو عجز عن الحصول على أي صورة شخصية له ليعممها على الحواجز ومراكز المخابرات، وأن الشهيد قد ركز في عملياته على دوريات المشاة التي كانت في بداية الاجتياح هي وسيلة رعب للأهالي.

فكان الشهيد على استعداد دائم للترجل من السيارة وفتح النار على الأعداء وارباكهم وتكبيدهم أشد الخسائر.

وما العملية التي أصيب بها بسبعة طلقات وهو يواجه مجموعة مشاة مؤلفة من أكثر من عشرة جنود إسرائيليين بكامل عتادهم وسلاحهم وقد استشهد معه الشهيد حسن كوثراني إلا خير دليل، حيث صمم على ابادتهم اجمعين وهذا ما حصل.

بتاريخ 17/1/1989 وأثناء قيامه بعملية استطلاع لمواقع العدو استشهد نضال بعد اصابته بقذيفة دبابة صهيونية.

وكان الرئيس نبيه بري قد نعى الشهيد القائد نبيل حجازي (نضال العاملي) بكلمات قال فيها: “وتستمر القافلة ملبية نداء الحق, نداء الجنوب, نداء الامام القائد “ان سيروا يا اخوتي الثوار فأنتم كوج البحر متى توقفتم انتهيتم”، فبعد داوود ومحمود وحسن وعباس حمود وقبلهم محمد سعد وبلال وحسن قصير وثمرات الشهداء, يمضي اليوم “نضال العاملي” الذي استشهد على ربى الجنوب بمواجهة مواقع العدو الاسرائيلي مؤكدا للجميع خط الحركة ونهج قائدها وقيادتها, وهنا يرتفع الدم فوق جبال عاملة وفي سبيل التحرير وعلى الخطى دائما يرتفع اليوم نضالا فوق عاملة ليبقى الجنوب ويبقى الوطن”.

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المصدر : NBN