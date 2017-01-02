من الذاكرة – ذكرى إستشهاد القائد حسن جعفر (الحاج ابو جمال)

الشهيد القائد حسن جعفر (الحاج ابو جمال)
- مواليد البيسارية 1950 .
- متأهل وله ولدان وخمس بنات .
- انتسب الى صفوف حركة أمل منذ الانطلاقة
- تولى مسؤوليات عدة اهمها قائد غرفة العمليات في الجنوب والمسؤول الامني للجنوب وقائد الجيش النظامي في الحركة حيث اشرف على اعداد وتدريب القوى النظامية للحركة وكان مثالاً للقائد المثابر .
- اعتقل عام 1984 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدة عشرة اشهر في انصار ومنها الى فلسطين المحتلة ، واستعاد حريته في 10/3/1985 ليتابع عمله قائداً في المقاومة .
- خاض عدة عمليات بطولية ضد العدو الاسرائيلي وجرح في احدى المواجهات .
- تعرض لمحاولات اغتيال عدة من قبل عملاء اسرائيل .
- استشهد دفاعاً عن الارض وصوناً لتاريخ الجنوب المقاوم على تلة من تلال عاملة المعروفة بتلة حمادي في 31-12-1989 .
المصدر : NBN