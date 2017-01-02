من الذاكرة – ذكرى إستشهاد القائد حسن جعفر (الحاج ابو جمال)

الشهيد القائد حسن جعفر (الحاج ابو جمال)

مواليد البيسارية 1950 .

متأهل وله ولدان وخمس بنات .

انتسب الى صفوف حركة أمل منذ الانطلاقة

تولى مسؤوليات عدة اهمها قائد غرفة العمليات في الجنوب والمسؤول الامني للجنوب وقائد الجيش النظامي في الحركة حيث اشرف على اعداد وتدريب القوى النظامية للحركة وكان مثالاً للقائد المثابر .

اعتقل عام 1984 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدة عشرة اشهر في انصار ومنها الى فلسطين المحتلة ، واستعاد حريته في 10/3/1985 ليتابع عمله قائداً في المقاومة .

خاض عدة عمليات بطولية ضد العدو الاسرائيلي وجرح في احدى المواجهات .

تعرض لمحاولات اغتيال عدة من قبل عملاء اسرائيل .