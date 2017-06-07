من الذاكرة ـ الإمام السيد موسى الصدر يتحدث عن أسباب النصر في شهر رمضان المبارك

بيان للإمام الصدر بتاريخ 1976/9/12، نُشِرَ في مجلة صوت المحرومين.

سم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوة المؤمنون،

إن شهر رمضان المبارك يضع أمامنا، في اليوم السابع عشر منه، ذكريات واقعة بدر الكبرى من جديد، ويضفي عليها، بالتأمل الذي ينمو فيه بالصيام وعن طريق تطهير الجسم وتزكية النفس، معانٍ وعبرًا، ويجعل منها دفقًا جديدًا في طريق حياتنا المأساوية العصيبة.

الإيمان بالقضية وبالقيادة:

سبب النصر

فالمعادلة المنطقية لميزان القوى في تلك المعركة، كانت لمصلحة قوى الشر والشرك والطغيان، لأن أصحابها كانوا يملكون العدّة والسلاح والإعلام والكبرياء، يساعدهم أنهم اختاروا زمان الحرب ومكانها حيث نقلوها إلى أرض المدينة وفي الموقع المناسب. أما رجال محمد، رسول الرحمة والعدل، فلم يكونوا يملكون من أسباب النصر سوى الإيمان بقضيتهم العادلة وبقيادتهم المخلصة، وبأن النصر من عند الله.

إن قريش المعتدية كانت تقول إن هؤلاء الصعاليك الذين هربوا من مكة إلى يثرب، وأنصارهم المستضعفين، لا يملكون وسيلة النصر ولا يحتاجون إلى أكثر من عملية تأديبية تنهي استفزازهم ووجودهم. مَن هم هؤلاء الصغار الذين تتحكم فيهم قلة من اليهود ويقفون متحدين أمام السادة، أهالي مكة، أصحاب المال والسلطان؟ فيجرأون على حماية محمد وقد خرج على بني عمه، ثم خرج من بينهم، وها هو يقودهم في وجه الزعامات العريقة!

بهذه القوة، ومع تلك المعنويات العالية زحفت قريش بخيلائها في حملة تأديبية ضد المسلمين الذين كانوا يعانون صعوبات بالغة في المواجهة، ولكن الله أراد أن يضعهم أمام الخيار الصعب: ﴿ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا﴾ [الأنفال، 42].

حكاية يوم الفرقان:

أرادهم الله أن يكتبوا بتمردهم وبدمائهم حكاية يوم الفرقان، كفصل جديد في تاريخ أمتهم، وأن يسجلوا تطورًا نموذجيًا في حياة الأمم عندما تؤمن بحقها وتحارب في سبيله، تطورًا يقلب المقاييس ويضع أساسًا للنصر والهزيمة يختلف عن الأسس السابقة السائدة في المجتمعات.

ولقد فاجأ المستضعفون في المدينة سادة قريش، بدفاع منظم ومتفانٍ عن قضيتهم، وينقل القرآن الكريم هذه المفاجأة على لسان أحد قادتهم إذ يقول: ﴿إني أرى ما لا ترون﴾ [الأنفال، 48].

انتصار الحق برجاله القلة الفقراء:

وانتصر الحق برجاله القلة الفقراء في المعركة وفي المعارك الأخرى التي تلتها، وحطموا بانتصارهم أسطورة القوة المادية، ووضعوا في يوم الفرقان أسس النضال الحق وحتمية الانتصار فيه أمام التاريخ.

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المصدر : NBN