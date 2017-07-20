من الذاكرة ـ الشهيد هاني علوية قائد مواجهات مارون الراس في حرب تموز.. من الولادة إلى الشهادة

هاني علوية القائد العسكري لحركة أملّ في مارون الراس استشهد وهو في الخمسينيات من عمره في بلدة مارون الراس خلال المواجهات مع العدو الاسرائيلي في حرب تموز 2006.

ناضل كمسعف، ثم تنقل في مختلف القطاعات في حركة أمل، الاجتماعية منها والصحية والخدماتية، لكن عينه كانت دائما على ميدان المعركة ضد العدو .

الشهيد أبو علي من مواليد بلدة مارون الراس 15 آب 1956 وعاصر من يومها جميع الاعتداءات الاسرائيلية على البلدة وأهلها.

انتسب الى “أفواج المقاومة اللبنانية” منذ انطلاقتها الاولى كمسعف بداية، إلا أن تعلقه بأرضه وعشقه للشهادة واندفاعه لرفع الظلم عن الجنوبيين، كلها عوامل دفعته ليصل، وفي فترة وجيزة، ليصبح المسؤول العسكري للمنطقة المحتلة وبعدها مسؤول غرفة العمليات.

ولم يمنعه مركزه القيادي من المشاركة بنفسه أحيانا في العمليات، لذلك فقد حاول العدو مرارا التخلص منه وقد نجا من ثلاث محاولات اغتيال كاد في إحداها أن يفقد ولده البكر علي.

لم يسمح له عمله القيادي العسكري من عيش حياة طبيعية. فكان يسرق الوقت سرقة، مرة أو مرتين في الشهر، فيزور أهله وأقاربه. وتمكن ابو علي من أن ينشئ أسرة، زينها بتسعة أولاد.

ولأنه أراد لأبنائه أن يسيروا على الطريق التي آمن بها وعمل لها طوال حياته، فقد أشرك أحد أولاده في عملية الهجوم على موقع برعشيت وكان حينها يبلغ من العمر عشر سنوات فقط.

ميدانيا، تنقل الشهيد ابو علي متابعا كل المراحل الجهادية التي مرت بها حركة أمل جنوبا وحتى في تل الزعتر وذلك حتى العام 1976 بعدها، عاد الى مارون الراس حيث شارك في التصدي للعدو خلال اجتياح العام 1978 فشارك في معارك تلة مسعود ومارون الراس، وبين العامين 1978 و,1982 تابع عمله الجهادي في حي السلم قبل أن تبدأ رحلة مقاومته الحقيقية التي انتظرها.

عين بين العامين 1982 و1985 قائدا لعدد من مجموعات المقاومة في مختلف قرى الجنوب وبعدها قائدا لغرفة العمليات الحركية، فكان قائدا ومخططا ومنفذا لأنجح العمليات ضد العدو وعلى مختلف محاور الجنوب. في العام ,1989 عين مسؤولا عسكريا للمنطقة المحتلة (الشريط الحدودي آنذاك) حتى العام 2000.

بعد التحرير، عين مسؤولا عن المنطقة المحررة قبل أن يتسلم المسؤولية التنظيمية للحركة في مسقط رأسه مارون الراس حتى تاريخ استشهاده.

يذكر بأن الشهيد القائد قام بإسقاط مروحية للعدو الصهيوني في حرب تموز 2006.

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المصدر : NBN