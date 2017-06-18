من الذاكرة ـ كلمة الإمام السيد موسى الصدر عن ليلة 23 من شهر رمضان المبارك

كلمة الإمام السيد موسى الصدر عن ليلة 23 من شهر رمضان:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الليلة، ليلة الثالث والعشرين، يُحتفل بها كليلة القدر. وليلة القدر في القرآن الكريم كما استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة، هي ليلة نزول القرآن. وقدرية هذه الليلة، بأن الأحكام والتعاليم، والحلال والحرام، وكل ما يُصلح شأن الإنسان ويوجهه في حياته، كل هذا أُنْزِل في مثل هذه الليلة.

فلنستمع إلى هذه الآيات مرة أخرى: ﴿إنا أنزلناه﴾ [الدخان، 3] أي القرآن ﴿في ليلة مباركة إنا كنا منذرين﴾ [الدخان، 3]. يعني أن الله سبحانه وتعالى كان في مقام الإنذار والدعوة، لا في مقام الخلق والتكوين. إذًا، ما أنزل في هذه الليلة دعوة من الله ورسالة منه.

ثم يضيف القرآن الكريم: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ [الدخان، 4] أي محكم، يعني في هذه الليلة، كل الأمور المحكمة، تفصّل، وتفرّق وتوضّح. ما هي الأمور المحكمة؟ هل الأمور المحكمة هي الأمور الكونية؟ الأرزاق، والأعمار وسعادة المجتمعات وشقاؤها؟ يوضح القرآن الكريم، هذا الأمر المحكم أيضًا، عندما يضيف: ﴿أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم﴾ [الدخان، 5-6].

إذًا، الأمر المحكم، الذي يُفرق في هذه الليلة المباركة، هو الأمر الذي حصل من عند الله، عندما كان الله مرسِلًا للرسول مبشرًا وداعيًا ومنذرًا.

من هذه الآيات نفهم أن الأمور المحكمة والإنزال في هذا القرآن، كانت للأحكام، للحلال والحرام، للتعاليم الموجهة لسعادة البشر، ولأن القرآن الكريم يحتوي على جميع هذه المسائل. إذًا، ليلة القدر، في منطق القرآن الكريم، أي ليلة نزول القرآن، ليلة الدستور، ليلة إيضاح الحقائق الشرعية، ليلة منَّ الله سبحانه وتعالى على العباد بأن قدَّم لهم تعاليم تؤمن لهم سعادتهم، وتؤمن انسجامهم مع الطبيعة واكتمالهم في مختلف حقول الوجود.

هذا المفهوم القرآني، من ليلة القدر، وهذا المفهوم وارد أيضًا في سورة القدر عندما نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر* وما أدراك ما ليلة القدر* ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ [القدر، 1-3].

والفرق بين ليلة القدر، والألف شهر المذكور في القرآن الكريم، وتفضيل هذه الليلة على الألف شهر، لسبب واضح أورده السيوطي (رحمه الله)، في “الدر المنثور” عندما قال: إن رسول الله (ص)، وجد في الرؤيا أو في مقام الوحي، وجد أن أعداءه يصعدون منبره فتألم من ذلك، لا لأن أعداءه يستلمون مقدرات الأمة، بل لأنه كان يخشى من تحريف الأعداء لكتاب الله ولأحكام الله، كما مارسوا ذلك مدة ثمانين عامًا أي مدة الألف شهر. فيقول الله معزيًا لرسوله: لا تحزن، صحيح أننا قدرنا لحكمةٍ، ولعلةٍ ولحجةٍ لهذه الأمة أن أعداءك يحكمون، أعداء الإسلام يحكمون مدة ثمانين عامًا هذه الأمة، ولكن تأثيرهم في هذه الأمة، وتأثيرهم في التاريخ، وتأثيرهم على الصعيد الأبدي سوف لا يكون بمقدار تأثير هذه الليلة، أي ليلة نزول القرآن.

إذًا، عند المقارنة التاريخية والإنسانية بين تأثير هذه الليلة، وبين تأثير ثمانين عامًا حكمها أعداء رسول الله، وأعداء الإسلام على هذه الأمة، تُفضل هذه الليلة على الألف شهر، أو أكثر من ألف شهر.

وهذا هو المفهوم في الآية الأخرى، عندما يؤكد الله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر، 9]. مهما حاول المشوهون والمحرفون والمستغلون للإسلام وللدين أن يحرفوا الكلم عن مواضعه، فوجود القرآن، وتأثير هذه الليلة على صعيد الأمة، أكثر من كل ذلك.

إذًا، القرآن الكريم يقف عند مفهوم واحد من معاني ليلة القدر، ذلك هو معنى أن هذه الليلة ليلة نزول القرآن. ولكن الأخبار الصحيحة تؤكد أن ليلة القدر، ليست ليلة واحدة، بل إنها باقية في الأمة، ما دامت الأمة باقية. وعند ذلك ينفتح أمامنا التفكير في معانٍ أخرى لليلة القدر. ويمكن أن نفهم من هذه الروايات أن معنى بقاء ليلة القدر، هو بقاء ذكرى ليلة القدر، أي أن المسلمين عليهم أن يحتفلوا بليلة نزول القرآن، فيعيدوا أنفسهم إلى القرآن، ويعيدوا القرآن إلى ذاكرتهم، لكي يقارنوا واقع أوضاعهم فيبحثوا عن الانحرافات، والإصلاحات، والأفكار الجديدة والمتجددة، وعرض المسائل والمواضيع المطروحة من جديد على القرآن الكريم.

ويمكن أن نفهم من ليلة القدر معنًى آخر يرتبط بالدعاء، لأننا كما لاحظنا في آيات الصوم، آية الدعاء وردت ضمن آيات الصوم، والآية هي: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ فليستجيبوا لي﴾ [البقرة، 186]. هذه الآية وردت ضمن آيات الصيام، مما يؤكد أن شهر رمضان، هو شهر الدعاء.

وهناك انسجام بين الصيام، وعدم المبالاة بالجسد، وإهمال الحاجات المادية، والانقطاع المؤقت عن الأرض والأرضيات، والقرب إلى الله، والتوجه إليه وقبول الدعاء. ولذلك ورد في خطبة الرسول، الإكثار من الدعاء في هذا الشهر. ومن الطبيعي أن الدعاء بشكل عام، إذا وجد في موضعه، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن موضع الدعاء، أن الدعاء ليس بديلًا عن العمل والسعي والنشاط، والدعاء ليس بديلًا ولا سببًا للأعمال. فعلى الإنسان أن يعمل وأن يدعو إلا إذا اضطر، أي إذا انقطع عن الأسباب، ويئس من أي عمل آخر، عند ذلك، بإمكانه أن يعتمد على الدعاء كما يقول القرآن الكريم: ﴿أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء﴾ [النمل، 62]. إذًا، الدعاء يمكنه أن يقرر المصير وأن يطلب قضاء الحاجة.

هذا المفهوم أفضل من المفهوم الشائع الذي يقول أن هذه الليلة كل إنسان مهما دعا فهو يُلبى، هذا المفهوم غير وارد إسلاميًا. كل عمل يمكن الإنسان أن يسعى سعيًا بشريًا لتحقيقه، فلا مجال للدعاء عنده. وكل عمل يضطر الإنسان إليه، ويسعى في سبيل كسب الأسباب ثم لا يتمكن من إنجازه هنا يأتي واقع الدعاء. إذًا، الدعاء في موضعه مستجاب في ليلة القدر، وموضعه الإضطرار، أو مقارنة الدعاء مع السعي والعمل.

وهذا هو المفهوم الثالث والأقرب إلى معنى ليلة القدر، ومعنى بقاء هذه الليلة في هذه الأمة.

نسأل الله أن نستفيد من هذه الليلة، وأن نجعل منها ومن صيامنا، وقوة إرادتنا […].

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المصدر : NBN