من الذاكرة ـ الرئيس بري في ذكرى الشهيد سعيد مواسي ..”مساء الخير يا طارق”

بطاقة الشهيد:

الشهيد سعيد أسعد مواسي

الاسم الحركي : طارق

اسم الأم: فاطمة قوصان‏

محل وتاريخ الولادة: عيترون 1964

رقم السجل: 188

محل وتاريخ الاستشهاد: ميس الجبل 1 – 1 – 1986

ولادته:

من جبل عامل من أرض أبا ذر الغفاري وفي إحدى قرى المواجهة و الصمود عيترون كانت الولادة المباركة للشهيد القائد سعيد أسعد مواسي لعام 1964 في بلدته عيترون التي نشأ وتربى وعاش طفولته فيها.

وفي مدرسة البلدة كان الشهيد السعيد من المتوفقين في دراسته في جميع صفوفها و كان يعود من المدرسة ليساعد أهله في عملهم الزراعي , فتعلَّم من الأرض التي ترعرع بين شتولها كيف يحرثُ روحه بمحراث التقوى لينبت فيها نفساً محمدية وشجاعة حيدرية و صرخة حسينية عاشورائية ضد الظلم و الطغيان وروحه الأصيلة تفوح منها روائح الجنة المعطَّرة بصلاة السالكين وصيام الراغبين ودنيا الزاهدين.

ومن هذا المنطلق لم يكن من الصعب عليه لصغر سنه الاحساس بالخطر الصهيوني المحدق بأرضه و شعبه.

قصة للشهيد سعيد أسعد مواسي مع أمه :

وفي إحدى المرات رأته أمه، وكان حينها ابن عشر سنوات، يحمل سلاحاً أمام المدرسة، فخافت عليه وأخبرته أن المدرسة للعلم، فأجابها إن العلم والسلاح لا ينفصلان.

لقاء الشهيد سعيد مواسي مع الدكتور مصطفى شمران:

والشهيد منذ ريعان شبابه أحب الامام الصدر و عشقه وكانت كلمات الامام تدخل قلبه و وجدانه و تأثر بها كثيراً , فانتقل الشهيد من بلدته الى صور التي عرفته مساجدها اذ أن الشهيد كان يواظب الحضور في المسجد لقراءة القرآن ولصلاة الجماعة وغيرها من الامور الدينية

⏮والانتقال كان لمتابعة دراسته حيث التقاه هناك الدكتور مصطفى شمران، وكان لا بد للدكتور شمران أن يصطاد من صمت سعيد مكنونات روحه المتميزة، فاستشف من الهدوء روحاً وثَّابة وحماسة قلّ نظيرها، بالمقابل كان لا بدّ للتلميذ أن يكون مجتهداً وسائراً في الطريق الذي أرشده إليه أستاذه خصوصاً وأن الوضع في الجنوب كان ضبابياً في مرحلة التأسيس لمشروع صهيوني على أرض لبنان، فكان لا بد من فهم خطورة تلك المرحلة والتهيؤ لها بشتى الوسائل؛ الثقافية، العلمية،والعسكرية…

رحلة الجهاد و المقاومة:

الجزء الأول:

بعد عودته من السفر , لم يأوِ سعيد إلى بيت، ولا التقى بالإخوة والرفاق إلا لماماً، فقد كانت المغاور سكناه، والسماء سطح ليله، والعشب الطري طعامه، والقرآن رفيق دربه، والدعاء على عتبات الإمام الحجة مناجاة سَحَره، وهمُّه مقارعة العدو الإسرائيلي عند كل مفترق طريق، وفي كل قرية، فلم يهدأ ولم يتعب .

وكان الشهيد واضع امام عينيه الشهادة لذلك كانت للشهيد ثقافة جهادية عالية التي سعى الى تطويرها دائماً الى جانب ثقافته الدينية التي إكتسبها من المجالس الحسينية و المحاضرات الدينية التي ولدت له العشق لآل بيت المصطفى (ص) .

الجزء الثاني:

أخذت المقاومة كل إهتمام الشهيد إذ أنه لم يفكر بملذات الدنيا ومتطلباتها فكان السلاح زينته كما تعلم من الامام موسى الصدر الذي يقول بأن السلاح زينة الرجال و كان ملتزم التزاماً شديداً بمقولة الامام الصدر وهي أن اسرائيل شر مطلق و التعامل معها حرام .

🔺كانت رحلته إلى إيران، قبل أسبوع واحد من شهادته، زيارة متميزة، حيث تشرف بلقاء الامام الخميني(قده)، وعندما اقترب ليسلم على الإمام طلب إليه أن يدعو له بالشهادة.

الجزء الثالث:

وهناك، على التلال المشرفة على عيترون، ومع فجر اليوم الأول من عام 1986، وبعد ليل قضاه بعض الناس بالسهر على أصوات الموسيقى الصاخبة احتفالاً بقدوم العام الجديد، كان سعيد ومجموعة من المجاهدين يتهيئون لإقامة حفلةٍ من نوع آخر، فساروا في وعر الأودية وسلاحهم الملقَّم بالرصاص جاهز لقتل اليهود، غير أن سعيد لاحظ وجود تحركات غريبة فطلب إلى رفاقه الانسحاب ليؤمن تغطيتهم بعد أن بدأت الرشاشات الصهيونية تمطرهم بوابل الرصاص.

🔺بقي سعيد وحيداً يقاتلهم وجهاً لوجه وأبى أن يبقى رفاقه فريسة الكمين الصهيوني، وكان نداء “يا زهراء” جسر عبوره إلى المكان الذي طالما سعت روحه إليه، وقد حمل دمه على كفه ولطخ به جسده ليقدمه قرباناً للسيدة الزهراء (ع) ختم وفاءٍ للعهد الحسيني.

من أقواله الجهادية:

إن الذي يريد سلوك طريق المقاومة سيجوع ويعطش وسينام في العراء.

إن أردتم العزَّة فقدِّموا أرواحكم رخيصة لتبقى الحياة عزيزة للأجيال القادمة، واكتبوا على صفحات أيامكم تاريخاً مشرِّف.

هذه بعض من كلماته التي كان يقولها لاخوانه من مجاهدي أفواج المقاومة اللبنانية أمل و يحثهم على العطاء و بذل المهج ضد الغطرسة الصهيونية و الاحتلال الاسرائيلي و كان يبين لهم أهمية هذا العمل وثوابه العظيم عند الله سبحانه و تعالى فكان المثال للقدوة عند إخوانه المجاهدين الأبطال .

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المصدر : NBN