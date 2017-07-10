من الذاكرة ـ من ذوي شهداء عين البنيّة إلى الإمام السيد موسى الصدر

أبرق ذوو شهداء عين البنيّة إلى الإمام السيد موسى الصدر بالآتي: “من ذوي شهداء الحق في بعلبك – الهرمل.

أيّها الإمام المجاهد إنّ أبناءنا الشهداء قد قضوا ونحن من ينتظر ولم نبدّل تبديلاً.

لقد إخترنا الخط الذي تسلك لأنّهُ خطُّ الله، وها هم جرحانا يفدونهُ بالدم وشهداؤنا بالروح، وها نحن جميعاً ملتزمون بالقسم العظيم. أبناؤنا ونحن آباؤهم وأمهاتهم معكم صامدون ومستمرّون على طريق الحسين، طريق الحق والعدالة، طريق فلسطين والجنوب والله أكبر”.

ووقّع البرقيّة كلّ من: علي عبد اللطيف عودة، عبّاس حسين الموسوي، أسعد ناصر الموسوي، والسيد علي مرتضى.

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المصدر : NBN