من سيكون بديل بيبي في دفاع ريال مدريد ؟

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على استعادة خيسوس فاييخو مدافع الفريق المعار لصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون بديلًا للبرتغالي بيبي، الذي ينتهي عقده الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ ريال مدريد استعاد فاييخو لينضم إلى دفاع الفريق، بجوار سيرجيو راموس، وناتشو فيرنانديز، ورافاييل فاران، دون أي تعاقدات جديدة في هذا المركز.

وظهر فاييخو بصورة جيدة مع فرانكفورت في الموسم المنتهي، وساهم في وصول الفريق لنهائي كأس ألمانيا، إلا أنّه تأثر بإصابة تعرض لها في فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنّ ريال مدريد تحدث مع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا خلال الموسم المنصرم، ليكون جزءًا من الكتيبة الملكية للموسم المقبل، إلا أنّ النادي كان في انتظار انتهاء بطولة كأس العالم للشباب، ليستعيد لاعبه بصورة رسمية.

ويمتلك بيبي عددًا من العروض الصينية، إلى جانب عرضين من الغريمين ميلان، وإنتر ميلان الإيطاليين، إلا أنّه بات قريبًا من الانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي.

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المصدر : NBN