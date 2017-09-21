ما قبل زلزال المكسيك.. وما بعده !

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المكسيك أمس الثلاثاء إلى 224 قتيلا على الأقل. وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو اليوم الأربعاء “قُتل حوالي 117 شخصا بمدينة مكسيكو سيتي، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو”.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية إن بلاده ستواصل أعمال الإنقاذ وتقديم الرعاية للجرحى، واصفا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر- بأنه ضربة موجعة سوف تتخطاها المكسيك.

ولقي ما لا يقل عن 32 طفلا وخمسة بالغين حتفهم عقب انهيار مدرسية إنريكي ريبسامين وفق ما ذكرته شبكة “تيليبيسا” التلفزيونية وتم إنقاذ 11 طفلا. بينما قال المتحدث باسم قوات مشاة البحرية خوسيه لويس فيرجارا للشبكة “التقديرات تشير إلى أن نحو ثلاثين إلى أربعين شخصا مازالوا تحت الأنقاض” مضيفا “نسمع أصواتا، البعض مازال حيا”.

وتسببت قوة الزلزال -وخاصة في العاصمة مكسيكو سيتي- في انهيار أبراج ومبان سكنية وتسويتها بالأرض، مما صعب مهمة الدفاع المدني في أعمال الإنقاذ بحثا عن ناجين.

وسادت موجات من الذعر مختلف أنحاء وسط البلاد، مع تحول مناطق شاسعة إلى أثر بعد عين، وقد فر آلاف الناس من منازلهم، وانقطعت خدمات الهاتف والكهرباء والمياه عن نحو أربعة ملايين شخص بالعاصمة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وعلـقت جميع الرحلات الجوية من العاصمة، وسط مخاوف من نشوب حرائق واسعة بسبب تسرب من خطوط الغاز. كما دعت الحكومة لاجتماع مجلس الأزمات الوطني للوقوف على حجم الكارثة، وكيفية التعامل مع نتائجها، وأمرت بإخلاء المستشفيات المتضررة من المرضى.

يُذكر أن الزلزال ضرب المكسيك أمس الثلاثاء بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لزلزال سبتمبر/أيلول 1985 الذي قتل آلاف المواطنين، وبعد أكثر من أسبوعين على زلزال بقوة 8.2 درجات ضرب جنوب البلاد مخلفا حوالي مئة قتيل.

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المصدر : NBN