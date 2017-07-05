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من هم شهداء وجرحى انطلاقة حركة أمل في انفجار عين البنية ؟

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, محلي, يحدث الان
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من هم شهداء وجرحى انطلاقة حركة أمل في انفجار عين البنية ؟

شهداء الإنطلاقة في عين البنيّة

علي شهاب , عدنان ابراهيم , أحمد فاضل , حسين باجوق , ماهر حرب , محمود فرحات , محمد أسعد , حسن نزهة , محمد حجازي , محمد حلال , عبدالله سليمان الحاج دياب ,يوسف أسعد ناصر الموسوي ,محمد أسعد ناصر الموسوي ,عبد الهادي مرتضى تحسين عباس , كمال الموسوي ,جمال يوسف بدر , علي حمادي الحاج حسن ,محمد علي الحاج ,حسن الحاج حسن ,حيدر شحادة فيتروني نزار عودة , نزار سليمان ,يحي حيدر أحمد هيثم , عبد الأمير عمار ,علي الحاج سليمان .

الجرحى

مستشفى البربير
معروف أيوب – أحمد مهدي – خليل شعبان – حسن نصرالله
مستشفى الجامعة الامريكية
عباس حلباوي – فريد الغول – حسام مرتضى – جهاد بحسون- علي سعيد – عبد الكريم عمار – عباس الحاج حسن – محمد عواد- محمد عوض – غسان مقلد – حسن زين – علي حيدر.
مستشفى بعلبك الحكومي
نمر علويه – معن ملحم – علي حسين خيرالله – رياض علوية – محمد عمار – علي حمود- دياب علوية – حسين مصطفى – ديب العنان – فوزي غصن-أحمد علي حسن-غانم حجازي- عبد الحسين نور الدين – زين مصطفى – عمار الحاج.

مستشفى ياغي في سوريا

مصطفى الطفيلي – حسين علي سماحة – حسين جميل عباس – محمد الحاج حسن – حيدر بحسون- زياد البيطار – اسامة سلوم – حسن شحادة – علي سليمان.

مستشفى زحلة:
محمد مشيك – قاسم سجد – نجيب خلف – ماجد مشيك.

مستشفى غزة :
حسن شاهين – صالح سلوم – هادي عيسى.

مستشفى المقاصد
رياض الحاج

مستشفى السيدة :
سامي شعلان – رياض عبّاس

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المصدر : NBN

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