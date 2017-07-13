من هو “الراكب الغامض” في سيارة الرئيس بوتين ؟؟

انتشر فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال إجازته الصيفية، متجها لزيارة إحدى الكنائس، فخرج من سيارته المرسيدس السوداء، وقام بفتح الباب الخلفي، قبل أن يظهر أحد جالس ومعه سترة حمراء، طالباً منه إغلاق الباب.

وأبرزت وسائل الإعلام العالمية هذا الخبر، ورجحوا، أن يكون الراكب المجهول، إمرأة، وأثار هذا الحدث موجة من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة هذا الشخص.

لكن رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قائلا “إن الراكب في المقعد الخلفي كان عضواً في أفراد الأمن الخاصة بالرئيس بوتين”.

وأضاف، أن الرئيس بوتين “أراد أن يأخذ شيئا” من السيارة، وعندما قام بفتح الباب الخلفي ظهرت السترة الحمراء التي كانت مع الحرس، قائلاً “الرئيس بوتين أكد أنها كانت سترة في السيارة”.

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المصدر : NBN