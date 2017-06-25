مصادر للـ NBN تكشف تفاصيل توقيف الفنانة أصالة نصري في مطار بيروت

كشفت مصادر خاصة للـNBN عن توقيف الفنانة السورية أصالة نصري بعد ضبط مخدرات بحوزتها قبل توجهها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت هي التي ألقت القبض على أصالة.

وأوضحت المعلومات أن أصالة كانت تخبىء 5 غرامات من المخدرات في علبة مخصصة لحفظ مستحضرات التجميل العائدة لها.

وقد تم الإدعاء على أصالة بتهمة حيازة المخدرات وأحالها المدعي العام إلى مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق معها واخضاعها لفحوص من أجل معرفة ما إذا كانت هذه المخدرات المضبوطة هي للتعاطي أو للإتجار.

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المصدر : NBN