مهمات إنقاذ للدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات أن العناصر التابعة للمديرية تمكنت خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:

-إخماد حرائق:

أعشاب: (جبل لبنان): دير القمر – الدامور – جدرا – شارون – بخشتيه – الفياضية – بيت شباب – جورة الترمس – زبوغا – الدكوانة – وطى الجوز – بولونيا – نهر الدهب – قرطبا – فيطرون – اده.

(الجنوب): (إم التوت – شيحين) – الخيام (2) – مشموشة – دير كيفا – القصيبة – حاروف – عنقون – بئر السلاسل – مركبا.

أشجار مثمرة في كل من: ميس الجبل، الخيام، كفرحتى، الغندورية

(الشمال): سلعاتا – الشيخ محمد – البترون – زغرتا – ضهر العين.

(البقاع): بوداي – سرعين – زحلة(3) – مكسة – راشيا الوادي – بعلبك – قاع الريم – قب الياس – كفريا – الفرزل – القصر – دير زنون.

(بيروت):الأشرفية.

منازل: جل البحر – سن الفيل – روم.

سيارات: عدلون – خلدة – شحتول – مزرعة يشوع – داخل شاحنة على طريق (ترشيش – زحلة) – الكحالة.

كهرباء: عمود في كل من: الناعمة، الزلقا، البياضة، حارة حريك، برج البراجنة.

مؤسسات: داخل معمل كرتون في قب الياس – داخل فرن في البص.

نفايات: البوشرية – حراجل.

أعشاب في كل من : جورة الترمس، العقيبة.

مختلف: نايلون وبلاستيك في مجدل عنجر – فحم في القاسمية – 3 خيم للنازحين السوريين في بر الياس – حصيد في كفرمشكي – داخل خيمتين للنازحين السوريين في المصنع – خيمة للنازحين السوريين في زحلة.

-حوادث سير: البياضة ونقل جريحين الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل مصاب الى المستشفى – العقيبة ونقل جريح الى المستشفى – السوديكو، نقل جريح الى المستشفى – صور.

-نقل وإسعاف: (8) حالات طارئة.

-إغاثة وإنقاذ: نقل مصاب إثر صعقة كهربائية في الدورة الى المستشفى – فتح باب منزل في بيت شباب.

-حماية مدنية: تأمين السلامة العامة في الورهانية وأرز تنورين – تأمين السلامة العامة خلال مهرجانات جونية الدولية، ومهرجانات بيت الدين الدولية.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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المصدر : وكالات