مهمات الدفاع المدني من إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 1-7-2017 البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– – إخماد حرائق :

o أعشاب : (بيروت) : وطى المصيطبة .

(جبل لبنان) : برجا – جون – شارون – بحرصاف – بلاط – خلدة – جدرا – ساحل علما –

غوسطا – دير الحرف – الحدت – الشيّاح – الشويفات – حراجل – عاريا – عشقوت

– صوفر – صربا – بزمار – بيت شباب – الكحّالة – شننعير.

(الجنوب) : برج رحّال (صور) – الخردلي – ميس الجبل – الدوير – صيدا – حولا – المروانية-

طيردبا – صور(4) – قبريخا (النبطية) – تمنين الفوقا – القاسمية – العباسيّة .

(الشمال) : بينو (عكار) – رشعين – رأس مسقا.

(البقاع ) : شعت – بعلبك – غزّة – ريّاق – الصويري – زحلة(3) – المريجات – عمّيق –

تعنايل .

o منازل : جبيل .

o سيارات : العباسية – بئر حسن – ساحل علما.

o كهرباء : ثلاثة موّلدات في قب الياس.

o نفايات : صربا – بر الياس .

o مختلف : متجر في كل من العبوديّة وطرابلس – حقل قمح في كلّ من غزّة ومجدل العنجر.

– حوادث سير : نفق المدينة الرياضية ونقل جريح إلى المستشفى – ريّاق ونقل جريح إلى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة في فقرا .

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المصدر : وكالات