مهمات الدفاع المدني من إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 1-7-2017 البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– – إخماد حرائق :
o أعشاب : (بيروت) : وطى المصيطبة .
(جبل لبنان) : برجا – جون – شارون – بحرصاف – بلاط – خلدة – جدرا – ساحل علما –
غوسطا – دير الحرف – الحدت – الشيّاح – الشويفات – حراجل – عاريا – عشقوت
– صوفر – صربا – بزمار – بيت شباب – الكحّالة – شننعير.
(الجنوب) : برج رحّال (صور) – الخردلي – ميس الجبل – الدوير – صيدا – حولا – المروانية-
طيردبا – صور(4) – قبريخا (النبطية) – تمنين الفوقا – القاسمية – العباسيّة .
(الشمال) : بينو (عكار) – رشعين – رأس مسقا.
(البقاع ) : شعت – بعلبك – غزّة – ريّاق – الصويري – زحلة(3) – المريجات – عمّيق –
تعنايل .
o منازل : جبيل .
o سيارات : العباسية – بئر حسن – ساحل علما.
o كهرباء : ثلاثة موّلدات في قب الياس.
o نفايات : صربا – بر الياس .
o مختلف : متجر في كل من العبوديّة وطرابلس – حقل قمح في كلّ من غزّة ومجدل العنجر.
– حوادث سير : نفق المدينة الرياضية ونقل جريح إلى المستشفى – ريّاق ونقل جريح إلى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة.
– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة في فقرا .