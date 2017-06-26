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مواجهات جوية جديدة بين روسيا وأميركا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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مواجهات جوية جديدة بين روسيا وأميركا

قالت وسائل إعلام روسية إن مقاتلة روسية اعترضت طائرة حربية أميركية من طراز RC-135W فوق حدود مقاطعة كالينينغراد أقصى غرب البلاد.

وأضافت المصادر أن الطائرة الأميركية انطلقت من قاعدة “ميلدنهول” البريطانية باتجاه بولندا، لكنها نفذت تحليقا منخفضا تواصل لعدة ساعات فوق حدود المقاطعة الروسية التي تحدها بولندا من الجنوب وبحر البلطيق من الشمال، لتنفيذ مهمة استخباراتية، ثم توجهت نحو الساحل الروسي على بحر البلطيق، قبل أن تقلع مقاتلة روسية لاعتراضها.

وأضافت وسائل إعلام روسية أن طائرتين أميركيتين من طراز RC135U و RC-135V انطلقتا من قاعدة “سودا باي” الواقعة في جزيرة كريت اليونانية صباح الاثنين، لتنفيذ مهمة تجسسية على سواحل شبه جزيرة القرم، وكذلك فوق القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.

وأضافت المصادر أن الطائرتين الأميركيتين حلقتا فوق منطقة بعرض البحر الأبيض المتوسط، كانت سفن حربية روسية قد أطلقت منها صواريخ مجنحة على مواقع لداعش في حماه قبل أيام.

من جهتها قالت وكالة إنترفاكس الروسية، إن طائرة تجسس أميركية أخرى من طراز WC-135C اقتربت من السواحل الروسية على البحر الأسود قادمة من قاعدة في بريطانيا، في مهمة يعتقد أنها لتحديد مواقع لتجارب نووية عسكرية مفترضة.

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المصدر : سكاي نيوز

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