موجة سخرية على تويتر بسبب “ذهب أردوغان”

لاقت محررة الشؤون السياسية في قناة بي بي سي والتي كانت مع الوفد المرافق لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أثناء زيارتها لتركيا، موجة من السخرية على تويتر.

ووجه اثنان من كبار المسؤولين وعدد من المواطنين انتقادات لاذعة للصحفية لورا كونسبيرغ عقب نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر بشأن القصر الرئاسي بأنقرة قائلة إن “هناك الكثير من الذهب في قصر أردوغان”.

وأشعل النشطاء الأتراك موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالانتقادات والسخرية بشأن تصريح الصحفية الذي وصفوه بأنه “ادعاء غير صحيح”، فيما شدد إبراهيم كالن، الناطق باسم الرئاسة التركية بأن تغريدة كونسبيرغ “تعكس تدني مستواها الصحفي”، على حد تعبيره، وأوضح أنه “لا يوجد في القصر الرئاسي ذهب، وما فعلته دليل على أن مفهوم الصحافة لديها وصل إلى الحضيض”.

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المصدر : وكالات