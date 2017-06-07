موريتانيا تعلن رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مساء الثلاثاء، “في ظل إصرار هذه الدولة على التمادي في السياسات التي تنتهجها”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:” أكدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم. وقد عكست مواقفها دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي”.

وأضاف البيان ” لكن، وللأسف الشديد، دأبت دولة قطر على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك.فقد ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة. وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية”.

وتابع “وفي ظل إصرار دولة قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها، قررت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر”.

وبذلك تنضم موريتانيا إلى السعودية السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والحكومة الليبية المؤقتة في قطع العلاقات بشكل كامل مع قطر، بينما خفضت الأردن من تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، وأعلنت المملكة المغربية إلغاء رحلات جوية تمر عبر الدوحة من وإلى البلدان المقاطعة.

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المصدر : NBN