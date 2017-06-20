مورينيو: لا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

تصدى جوزيه مورينيو لرغبة إدارة مانشستر يونايتد في استعادة النجم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد هذا الصيف ، حيث أن المدرب البرتغالي سوغ موقفه بـ 3 أسباب رئيسية تمنعه من التعاقد مع مواطنه هذا الصيف .

وحسب تقرير نشرته صحيفة “ماركا” فإن السبب الأول الذي يجعل مورينيو يعارض التعاقد مع رونالدو هو عمر اللاعب بالمقارنة مع سعره وراتبه المرتفعين ، حيث أن المدرب البرتغالي لا يرغب في صرف ميزانية النادي المخصصة للميركاتو كاملة على لاعب واحد تجاوز الـ 32 سنة من عمره ويكلف أكثر من 150 مليون جنيه استرليني وراتب يزيد عن الـ 23 مليون سنوياً .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن جوزيه مورينيو لا يرغب في العمل مع كريستيانو رونالدو مرة أخرى بعد تدهور العلاقة بينهما خلال آخر مواسم المدرب البرتغالي في ريال مدريد قبل 4 سنوات ، كما أن مورينيو غير مستعد لدخول مفاوضات غير مضمونة للتعاقد مع اللاعب خصوصاً في ظل تمسك الرئيس فلورنتينو بيريز بنجمه .

وحسب تقارير صحفية إسبانية وبرتغالية فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيستقبل كريستيانو رونالدو في مكتبه مباشرة بعد نهاية بطولة كأس القارات الجارية حالياًُ في روسيا ، حيث من المنتظر أن يحاول رئيس نادي العاصمة الإسبانية إقناع اللاعب بالبقاء .

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المصدر : وكالات