مورينيو يبدأ مفاوضاته مع سانشيز لخطفه إلى صفوف “الشياطين الحمر”

ادعت تقارير صحفية بريطانية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته مع أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال لإقناعه بالانضمام إلى نادي الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدور جدل كبير حول مستقبل سانشيز كون عقده سينتهي عام 2018، أي أن آرسنال قد يكون مضطراً لبيعه هذا الصيف لكي يتجنب رحيله في الصيف التالي مجاناً، وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق من أجل تجديد العقد الفترة القادمة.

وانتشرت تقارير أخرى تؤكد رغبة سانشيز بالانتقال إلى تشيلسي، وهو ما ألمح إليه اللاعب قبل عدة أيام بتصريح أثار جدلاً واسعاً.

وبحسب صحيفة ذا صن فإن مورينيو يحاول تغيير مسار مستقبل اللاعب، حيث أجرى اتصالاً به لإقناعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف القادم.

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المصدر : NBN