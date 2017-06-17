مورينيو يرفض عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد .. وهذا السبب !

أصبح الحديث عن عودة كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي الشغل الشاغل للصحف البريطانية بعد أن فجرت صحيفتي أ بولا البرتغالية وماركا الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل توضح نية صاروخ ماديرا الرحيل عن النادي الملكي في الصيف الحالي.

لكن صحيفة ديلي ميرور البريطانية سلكت طريق آخر، حيث وضحت في أحد تقاريرها بأن عودة رونالدو إلى اليونايتد صعبة جداً لأن جوزيه مورينيو مدرب الفريق يرفض هذه الفكرة.

وحسب الصحيفة، يرى مورينيو أن رونالدو سيصعب عليه تطبيق خططه في الملعب، لذلك يفضل التعاقد مع مهاجم آخر مثل ألفارو موراتا ينسجم تماماً مع خططه وأفكاره الكروية.

كما ركزت الميرور على مسألتين في غاية الأهمية، علاقة رونالدو السيئة بمورينيو خلال موسم الأخير الثالث في ريال مدريد مما يجعل هناك صعوبة بالغة في عملهما سوياً مرة أخرى، بالإضافة إلى تقدم كريستيانو في السن واضطراره للغياب عن بعض المباريات حتى يحصل على الراحة، وهو شيء لا يريد مورينيو فعله في الموسم المقبل.

ويأتي فوق ذلك كله سعر اللاعب المرتفع وأجره الضخم جداً مما يزيد من صعوبة إتمام الصفقة على اليونايتد.

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المصدر : NBN