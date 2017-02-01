موسكو تدعو إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبرا أن الجامعة، في حال عودة دمشق لصفوفها، ستلعب دورا أكثر فعالية في المنطقة.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي في ختام الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي أن رفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، سيساعد في تسوية الأزمة السورية.

وأضاف أن “إبعاد الحكومة السورية، بصفتها عضوا كامل الحقوق في الأمم المتحدة، عن المشاركة في المناقشات في جامعة الدول العربية، لا يساعد جهودنا المشتركة. ويبدو لي أن الجامعة ستتمكن من لعب دور أكثر أهمية في حال عودة الحكومة السورية للعضوية”.

وبشأن المفاوضات السورية، التي جرت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في أوائل الأسبوع الماضي، قال لافروف إنها كانت ترمي إلى توفير الظروف المواتية للتفاوض المباشر بين طرفي النزاع بفضل ضمان وقف إطلاق النار.

وتابع أن إمكانية الانضمام لاتفاق الهدنة مفتوحة أمام جميع الراغبين، باستثناء “داعش” والنصرة”.

وذكّر بأن فصيلين من “الجبهة الجنوبية” التي تنشط في ريف درعا، قررت، قبل انعقاد لقاء أستانا بأيام عدة، الانضمام لاتفاق الهدنة، مشيدا في هذا الخصوص بالمساعدة التي قدمها الأردن. وتابع، قائلا: “إننا نأمل في زيادة عدد الفصائل المسلحة التي تنضم إلى هذه الاتفاقات”.

ولفت لافروف إلى أن الإعلان عن انعقاد لقاء أستانا، بحد ذاته، دفع بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن موعد استئناف المفاوضات في جنيف، في 8 فبراير/شباط، ومن ثم تم تأجيلها إلى 20 من الشهر نفسه. وأعرب الوزير الروسي عن أمله في ألا يتم تأجيل انطلاق المفاوضات مجددا.

من جهة أخرى أكد لافروف أن موسكو مستعدة لمناقشة الأفكار الأمريكية حول التسوية بسوريا، بما فيها إمكانية إقامة “مناطق آمنة” لمساعدة النازحين، لكنه قال إن على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توضح مواقفها بهذا الشأن.

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المصدر : NBN