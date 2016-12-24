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مياه سوريا: اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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مياه سوريا: اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق المهندس محمد الشياح أن “المؤسسة تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب في دمشق من مراكزها الاحتياطية بالمدينة بعد اعتداءات إرهابية طالت مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها”.

وأشار الشياح في تصريح لوكالة “سانا” السورية إلى أنه “سيتم تزويد أحياء مدينة دمشق بالمياه بشكل متساو وعادل ريثما تتم العودة إلى مصادر المياه الرئيسية المغذية لدمشق ومحيطها”، موضحا أن “الوضع المائي في دمشق ومحيطها سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة”.

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المصدر : NBN

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