ميركل تنتقد القرار الاميركي و تعتبره غير مبرر

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بحظر دخول مواطنين من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، “غير مبرر”، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ستدرس الآثار المترتبة على مواطنيها من هذا القرار.

ونقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قوله اليوم الأحد، إن “ميركل مقتنعة أيضا أن الكفاح الضروري ضد الإرهاب، لا يبرر وضع الناس من أصول أو عقائد محددة تحت الاشتباه العام”.

وأشار الناطق إلى أن ميركل عبرت عن قلقها للرئيس الأمريكي خلال مكالمة هاتفية أجريت بينهما يوم السبت، لافتا إلى أن الحكومة تدرس عواقب حظر السفر على المواطنين الألمان وعلى حاملي الجنسيات المزدوجة، “وسوف تمثل مصالحهم، إذا احتاجوا لذلك، حيال شركائنا الأمريكيين”.

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المصدر : وكالات