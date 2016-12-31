ميركل دعت الالمان الى التلاحم في وجه الارهاب

دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في خطاب لها بمناسبة العام الجديد، مواطنيها الى “التلاحم للوقوف بعزم في وجه القتلة الذين تملأهم الكراهية، والى عدم التخلي عن القيم الديموقراطية بعد الاعتداء الذي شهدته برلين”.

وقالت ميركل: “بعزم مشترك وبتعاطفنا وتلاحمنا سنواجه عالم الارهابيين الحقود”، مقرة بأن العام 2016 شكل “اختبارا صعبا وشهد اعتداءات في تموز فضلا عن هجوم في سوق لعيد الميلاد في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصا في 19 كانون الاول، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية كل تلك العمليات”.

اضافت: “من خلال مواصلة العيش والعمل نقول للارهابيين إنكم قتلة يملأكم الحقد، لكنكم لستم انتم من يقرر كيف نعيش”.

ووعدت ميركل في كلمتها ايضا بأن الحكومة “ستسعى الى تبني اصلاحات أمنية”، في وقت ألقى اعتداء برلين الذي قالت الشرطة ان التونسي انيس العامري هو من نفذه، الضوء على فشل السلطات التي لم تبادر الى القبض على هذا الاسلامي رغم وجود ادلة كثيرة على انه كان يسعى الى تنفيذ اعتداء.

وتابعت ميركل: “دولتنا تفعل كل شيء لضمان الأمن لمواطنيها في جو من الحرية”، مشيرة الى ان الحكومة “ستتجه العام 2017 نحو التعديلات التشريعية او السياسية الضرورية من اجل تنفيذ هذه الخطوات من دون ان تخوض في تفاصيل ذلك”.

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المصدر : NBN