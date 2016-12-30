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ميسي أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2016

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, يحدث الان
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ميسي أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2016

حصل نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعلى تقييم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ واحصائيات كرة القدم كأفضل صانع ألعاب لعام 2016.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن ميسي حصل على هذا التقييم للمرة الثانية في تاريخه بعد اكتساحه جميع المنافسين أبرزهم زميله الإسباني آندريس إنييستا.
وحصل ميسي على 106 نقطة كأفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2016، بينما حل إنييستا ثانياً بـ66 نقطة، وجاء نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كروس ثالثاً بـ45 نقطة، ولاعب آرسنال والمنتخب الألماني مسعود اوزيل في المركز الرابع.

وتواجد في القائمة لاعبين أخرين مثل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي وإسبانيا، ومواطنه ونجم خط وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا.

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المصدر : وكالات

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