ميسي: رونالدو لاعب كبير ويتفوق على نفسه عام بعد الآخر

أكد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني أن كريستيانو رونالدو لاعب كبير ويتفوق على نفسه عاما تلو الآخر ، مؤكداً أن الصحافة تبالغ في توضيح العلاقة بينها.

وساهم كريستيانو رونالدو في قيادة ريال مدريد للحصول على لقب الدوري الإسباني والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ، مما يجعله مرشحاً للحصول على الكرة الذهبية.

وقال النجم الأرجنتيني : “لقد قلت ذلك دائماً وهو ما صرح به رونالدو بأن ما يقال هو شيء تؤججه الصحافة ، كل شخص يسعى لتطوير نفسه وأن يقدم أفضل ما لديه”.

وتابع بقوله : “كريستيانو رونالدو لاعب كبير جداً ولديه العديد من الامكانيات ، وهو يتفوق على نفسه عاماً تلو الآخر وهو واحد من بين أفضل اللاعبين في العالم”.

وسئل ليونيل ميسي عن تجديد عقده مع برشلونة وأجاب : “أريد إنهاء مسيرتي مع برشلونة ، سنرى ما سيحدث في الفترة القادمة ولكني دائماً ما حلمت بإنهاء مسيرتي مع البرسا”.

وحول مشواره مع منتخب الأرجنتين وقال : “كنا قريبين من الفوز بالنهائي خلال ثلاث مناسبات ولكننا خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة ، أعتقد أننا لم نحظ بالتوفيق لنكون أبطالاً”.

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المصدر : وكالات