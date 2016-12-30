ميسي يرشح مدربين اثنين لخلافة لويس إنريكي

رشح ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مدربين اثنين لخلافة المدير الفني الحالي لويس إنريكي حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس.

وتتحدث بعض التقارير عن رحيل المدرب لويس إنريكي عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري ، فيما نفى النادي الكتلوني كل هذه الشائعات وأكده بقائه.

وأفادت هذه المعلومات أن ليونيل ميسي ناقش الوضع مع عدد من مسؤولي برشلونة ورشح مدربين اثنين لتولي مسؤولية البرسا بداية من الموسم المقبل.

وقام النجم الأرجنتيني بترشيح مواطنه خورخي سامباولي مدرب إشبيلية الحالي ، جنباً إلى جنب مع دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد .

ويعيش المدرب دييغو سيميوني موقف مشابه لنظيره لويس إنريكي من حيث عدم تأكيد بقائه مع الفريق الحالي، وإمكانية مغادرته في نهاية هذا الموسم.

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المصدر : NBN