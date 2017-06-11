ميسي يلعب دور الوسيط لإقناع كوتينيو بالانتقال إلى برشلونة

يلعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي دور الوسيط بين برشلونة ونجم ليفربول فيليب كوتينيو ، حيث أن النادي الكتلوني يرغب في تدعيم صفوفه بمتوسط الميدان البرازيلي هذا الصيف .

وحسب صحيفة “ديلي ستار” فإن ليونيل ميسي التقى بـ فيليب كوتينيو في مدينة ميلبورن الاسترالية يوم الجمعة الماضي على هامش مباراة الأرجنتين والبرازيل الودية ، حيث تم إبلاغ نجم ليفربول برغبة برشلونة بضمه هذا الصيف .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ليونيل ميسي أخبر كوتينيو بأنه خيار برشلونة الأول لتدعيم وسط ميدانه هذا الصيف بطلب من مدرب الفريق الجديد إرنستو فالفيردي الذي يرى في النجم البرازيلي خليفة القائد أندريس انييستا في الفريق ، إضافة إلى حصوله على شعبية كبيرة في غرفة ملابس الفريق خصوصاً من أصدقائه نيمار، لويس سواريز ورافينيا .

ويرتبط فيليب كوتينيو مع ليفربول بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022 ، هو الذي نجح في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 7 آخرين خلال مشاركته في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم .

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المصدر : NBN