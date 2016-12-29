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ميلان لم يفقد الأمل في التعاقد مع فابريغاس

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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ميلان لم يفقد الأمل في التعاقد مع فابريغاس

يعود ميلان للاهتمام بضم نجم تشيلسي الإسباني سيسك فابريغاس خلال الميركاتو الشتوي المقبل بطلب من المدرب فينتشينزو مونتيلا الذي يرغب في تدعيم وسط ميدان الفريق .

وحسب صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية فإن ميلان يعود للإهتمام بضم سيسك فابريغاس حيث يدخل في منافسة مع جاره إنتر ميلان الذي يستعد لاستثمار مبلغ ضخم لتدعيم صفوفه .

ويرغب ميلان في ضم سيسك فابريغاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء عقد اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد نقل ملكية النادي بشكل رسمي .

وتوصلت مجموعة ” Sino-Europe” الإستثمارية الصينية إلى اتفاق مع مالك ميلان سيليفيو بيرلسكوني لنقل ملكية النادي الإيطالي بداية من شهر مارس المقبل .

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المصدر : NBN

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