ميلان وريال مدريد .. رونالدو مقابل دوناروما !

علق ماسيميليانو ميرابيلي المدير الرياضي لميلان على أنباء رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل طريف.

وخرج ميرابيلي للحديث مع وسائل الإعلام بعد الضجة التي صاحبت قرار الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما بعدم تجديد عقده مع النادي، مشيراً إلى أن ميلان يبحث عن حارس جديد الآن.

وفي ضمن السياق، أكد ميرابيلي مازحاً على أن النادي سوف يتجه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في ظل الأنباء التي تؤكد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما.

وقال ميرابيلي في تصريحات نقلتها صحيفة كورييري ديلو سبورت مازحاً “إذا كان رونالدو يريد الرحيل عن ريال مدريد وهم يريدون دوناروما، فنحن مستعدون للجلوس مع فلورنتينو بيريز لتسوية الأمر”.

يذكر أن الصحف الإسبانية تتوقع أن يصل سعر رونالدو إلى 200 مليون يورو حال رحيله عن ريال مدريد، في حين يقدر سعر دوناروما بمبلغ يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون يورو.

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المصدر : NBN