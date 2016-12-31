ميلان يجهز عقد ضخم لدوناروما لقطع الطريق على عمالقة أوروبا

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان بدأ بتجهيز خطة محكمة للمحافظة على حارس الفريق الموهوب جيانلويجي دوناروما في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه.

وخطف دوناروما صاحب 17 عام الأنظار إليه في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه، حيث يرى الكثيرين أنه سيكون خليفة أسطورة الحراسة جيانلويجي بوفون، مما جعله يدخل دائرة اهتمام العديد من الفرق الكبرى أمثال برشلونة وليفربول وتشيلسي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ميلان يريد تحصين دوناروما بعقد ضخم، وذلك عبر مضاعفة مرتبه السنوي 5 مرات.

وأضاف التقرير أن ميلان سيمنح دوناروما 100 ألف يورو أسبوعياً، وهذا أجر مرتفع بالنسبة للاعب في هذا السن الصغير خصوصاً وأننا نتحدث عن نادي يعاني على الصعيد الاقتصادي.

كما أكدت لاجازيتا ديلو سبورت على أن ميلان سيضع شرط جزائي ضخم في عقد دوناروما يبلغ 50 مليون يورو، وذلك لضمان بقائه مع الفريق، أو على الأقل تحقيق استفادة مالية قصوى من رحيله.

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المصدر : وكالات