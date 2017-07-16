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ميلان يخطط لخطف الكرواتي مودريتش من ريال مدريد

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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ميلان يخطط لخطف الكرواتي مودريتش من ريال مدريد

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويقدم نادي ميلان ومسؤوليه سوق انتقالات استثنائي، وهذا بعد التعاقد مع عشر صفقات مميزة هذا الموسم قد تكون سبباً أساسياً في عودة الروسونيري لمكانه الطبيعي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن ميلان مهتم بشدة بضم متوسط الميدان المميز مورديتش هذا الصيف، ولكنه سيلاقي العديد من المصاعب التي ستكون عائقاً أمام إتمام هذه الصفقة.

وأشار الموقع أن بالرغم من إعجاب مودريتش بنادي ميلان، إلا أن ريال مدريد من الصعب بل من المستحيل الاستغناء عن لاعبه المميز في خط الوسط.

وأكد الموقع أن حتى في حالة موافقة ريال مدريد على بيع مودريتش، ستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للاعب وهي عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولذلك قد يتم تأجيل هذه الصفقة للموسم بعد القادم.

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المصدر : NBN

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