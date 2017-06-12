ميلان يعلن رسمياً تعاقده مع البرتغالي أندريه سيلفا

أعلن ميلان بشكل رسمي عن إتمام صفقة التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي الشاب أندريه سيلفا من بورتو ، ليكون بذلك رابع تعزيزات الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ونشر ميلان بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يعلن فيه عن التوقيع مع المهاجم الشاب أندريه سيلفا (21 سنة) من بورتو بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022 .

وتعاقد ميلان مع أندريه سيلفا مقابل 38 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد صفقة مواطنه البرتغالي روي كوستا الذي وصل من فيورنتينا في صيف 2001 مقابل 45 مليون يورو .

وتألق أندريه سيلفا رفقة صفوف بورتو خلال الموسم المنتهي للتو حيث نجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 8 آخرين خلال مشاركته في 44 مباراة منها 8 في دوري أبطال أوروبا .

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المصدر : NBN