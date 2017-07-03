نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي: سنمنع أميركا من العودة إلى العراق

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أنه لولا دعم وجهود ايران وحزب الله اللذين دخلوا إلى العراق وقاموا باسناد مباشر للحشد لما وصل انجازات اليوم.

وأوضح المهندس في كلمة له خلال اعمال الجمعية العامة لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية المنعقدة في مشهد بايران أنه يوجد في الحشد الشعبي اليوم مقاتلون من كل الاطياف ايزيديون ومسيحيون وتركمان ومن الاخوة السنة يوجد 35 الف مقاتل، منبها من الفترة القادمة بقوله: “نحن مقبلين على فتن سياسية وطائفية”.

وبين المهندس أن اميركا تريد البقاء في العراق وأن الجيش الاميركي يريد العودة الى العراق وهناك قوات اميركية على اطراف الرطبة باتجاه الحدود الاردنية، كما ويريد الاميركيون تأمين الطريق من عمان الى بغداد حيث وضعوا منطومة صواريخ ارض ارض، مشددا على أنهم سيقفون ويمنعون بكل ما أوتوا من قوة المخطط الاميركي للسيطرة على الحدود العراقية السورية، مضيفا: “يتهموننا اننا فتحنا طريق دمشق بغداد وسنؤمن هذا الطريق ولا دخل لاميركا في هذا الشأن”.

وتابع: “اميركا تعمل على تحجيم الحشد وتقسيمه، ونحن سنمنع الاميركي من السيطرة على الحدود السورية العراقية وتشكيل منطقة خاصة بالنفوذ الاميركي هناك بكل قوة”، مشددا: “نعم فتحنا طريق دمشق بغداد وسنؤمن هذا الطريق وسنحافظ على علاقتنا مع السوريين واللبنانيين”.

وحول الوضع الداخلي أكد المهندس أن فئات من السياسيين العراقيين سيبدأون الانتخابات بالتهجم على الحشد، موضحا أن من يتفاعل مع المشروع الاميركي سيهاجم الحشد في هذه الفترة، متابعا: “نحن لا نستطيع منع من يدعمنا من دخول الانتخابات”.

وكشف المهندس أن الطائرات الاميركية هبطت وبقيت لساعات في مناطق سيطرة داعش في العراق، وأن أميركا تريد سرقة الانتصار الذي تحقق على أيدي مقاتلي الحشد الشعبي اللذين دخلوااليوم كقوات عسكرية الى مناطق متنازع عليها.

وختم المهندس كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد دورا اقليميا عراقيا مهما في دعم سوريا.

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المصدر : NBN