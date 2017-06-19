نائب رئيس وزراء تركي:ما يحدث بقطر مسرحية كتبها ترامب ومثلها ملوك الخليج

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التركي الأسبق عبد اللطيف شنار، أنّ “السعودية وحلفاءها لا يختلفون عن قطر بدعمهم للإرهاب فيسوريابرعاية أميركية”، مستغرباً من “وصف سلطات السعودية والإمارات والبحرين لقطر وحدها، بأنّها داعم للإخوان المسلمين والإرهاب عموماً”، متسائلاً “ألم تكن جميع هذه الدول ودول أخرى بما فيها تركيا متحالفة فيما بينها في سوريا لدعم كلّ الجماعات الإرهابية، ومتحالفة بينها لغزواليمنمنذ أكثر من عامين وبدعم أميركي؟”.

ورأى شنار في حديث تلفزيوني، أنّ “كلّ ما يحدث بشأن قطر مسرحية كتبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعب أدوارها أمراء وملوك الخليج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، مذكّراً بأنّ “القواعد الأميركية موجودة في جميع هذه الدول وهي ذاتها متحالفة ضدّ اليمن”، مستغرباً “تجاهل الإعلام العالمي للحرب في اليمن”، مشيراً إلى أنّ “هذه الحرب دمّرت تاريخ هذا البلد العريق وقتلت الآلاف من أبنائه، بينما تبيّن تقارير الأمم المتحدة وفاة الآلاف من الأطفال بأمراض مستعصية ومنها الكوليرا والطاعون والتراخوما وغيرها”.

وناشد، جميع الدول لـ”الإهتمام بالقضيّة اليمنية بجديّة”، منّوهاً إلى أنّ “إذا كانت هذه الدول صادقة فيما تقوله عن حلّ الأزمة في سوريا سلميّاً ومعاقبة قطر لأنّها تدعم الإرهاب، فما عليها إلّا أن تستعجل في إيقاف الحرب على اليمن وتساعد الشعب اليمني على الخروج من أزمته الإنسانيّة وتقديم كلّ أنواع الدعم والمساعدات له”.

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المصدر : وكالات