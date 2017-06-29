ناشطون “أكراد” يُطالبون بخروج “PYD” من مدينة عفرين

قالت تنسيقيات المسلحين إن ناشطين ومثقفين “أكراد” طالبوا بخروج “حزب الاتحاد الديمقراطي PYD” من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، في محاولة لـ “تجنب عملية عسكرية تركية” في المنطقة.

وبحسب بيان تداولته التنسيقيات، ووقع عليه 98 ناشطاً ومثقفاً “كردياً”، جاء فيه انه “تُنذر المعلومات الواردة من كردستان سوريا عن نية الجيش التركي والفصائل الموالية له اقتحام منطقة عفرين، أو فرض حصار خانق عليها، للقضاء على حزب PYD، الفرع السوري من PKK (حزب العمال الكردستاني)”.

واتهم الناشطون في بيانهم الـ “PYD” باستيلائه على القرار السياسي والعسكري لـ “أكراد” سوريا، وعمل بنفس الوقت على “شحن وتصعيد النزعات الطائفية وزيادة بؤر التوتر مع محيط مدينة عفرين”.

كما دعا البيان لضرورة “العمل على انسحاب قوات (PKK) من القرى العربية التي احتلتها بريف اعزاز وتسليمها لأهلها، وتشكيل لجان مدنية وعسكرية من أهالي عفرين للإشراف والتخطيط على كيفية إخراج مسلحي الحزب الوافدين إلى المنطقة بأقل الخسائر، حفاظاً على مصالح وحياة المدنيين”.

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المصدر : الاعلام الحربي المركزي