أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

وأعلن وزير التربية مروان حمادة خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى الوزارة في الأونيسكو أن “46 الف و837 تلميذا نجحوا في الشهادة المتوسطة وهي أعلى نسبة نجاح منذ سنوات ووصلت الى حد 81.78% نجاح”، متابعاً: “11744 تلميذاً حازوا على رتبة جيد و7332 حازوا على رتبة جيد جدا”.

ولفت حمادة ، أن “البكالوريا هي المحطة الثانية من الامتحانات الرسمية ستصدر نتائجها بعد 3 أيام”.

للإطلاع على أرقام الناجحين في إمتحانات الشهادة المتوسطة

نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في لبنان

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المصدر : NBN